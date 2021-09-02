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Срочно повторить: Хейли Бибер вышла в свет в самых модных джинсах осени

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Голливуд, Четверг 02 сентября 2021 20:27
Срочно повторить: Хейли Бибер вышла в свет в самых модных джинсах осени Хейли Бибер (фото: instagram.com/haileybieber)
Автор: RBC.UA

Признанная икона стиля Хейли Бибер показала, на какие джинсы стоит обратить внимание в этом сезоне. Покупку не стоит откладывать!

Снимок, в котором девушка гуляет по улицам в ультрамодном образе, уже облетел все модные порталы.

Хейли Бибер знает, что широкие джинсы по-прежнему самые модные. И причем чем шире, тем лучше! Жена Джастина Бибера подобрала себе варинат темно-синего цвета с завышенной талией от Eytys. Но вы можете найти нечто подобное в своем любимом магазине.

Срочно повторить: Хейли Бибер вышла в свет в самых модных джинсах осениХейли Бибер в ультрамодных джинсах (фото: скрин instagram.com/voguerussia)

Лук девушки также дополнили белый топ, объемный черный кожаный бомбер Magda Butrym, а также кроссовки New Balance. Из аксессуаров икона стиля подобрала золотые серьги-кольца Jennifer Fisher и черный плетеный клатч Bottega Veneta. Волосы она связала черной резинкой в пучок, а на лицо надела черную защитную маску. Выглядела звезда, как всегда, невероятно стильно, вдохновляемся!

Несколько дней назад Хейли Бибер также продемонстрировала, как зрительно удлинить ноги. Супругап популярного певца отправилась на свидание с мужем в необычном мини-платье и на высоких каблуках. Секретные приемы помогли сделать ноги девушки просто "бесконечными".

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