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Терміново повторити: Хейлі Бібер показала три стильних образи для теплих днів

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США, П'ятниця 10 вересня 2021 21:28
Терміново повторити: Хейлі Бібер показала три стильних образи для теплих днів Хейлі Бібер (фото: instagram.com/haileybieber)
Автор: RBC.UA

Визнаний ікона стилю і дружина популярного американського співака Джастіна Бібера Хейлі показала три нових образи, в яких відбилася її пристрасть до оверсайз-силуетів і деніму. Беремо на замітку!

Стильні поєднання Хейлі опублікувала в своєму блозі.

Для першого кадру зйомки Хейлі Бібер одягла стильний костюм: Шорти і піджак молочного кольору, які доповнила білосніжним топом, білими кедами на масивній підошві і високими шкарпетками. У ньому дівчина виглядає зухвало і стильно. До того ж такий образ відмінно демонструє струнку фігуру.

Терміново повторити: Хейлі Бібер показала три стильних образи для теплих днів

Другий лук - total denim. Укорочені джинси і об'ємний джинсовий піджак, немов з 90-х. До них Бібер додала білі кеди, а з аксесуарів залишила обручку, сережки-кільця і браслет на ногу.

Терміново повторити: Хейлі Бібер показала три стильних образи для теплих днів

Третій лук - також відмінний варіант для теплих осінніх днів. Хейлі одягла шорти і топ, а зверху накинула в'язаний кардиган. Із взуття вона підібрала черевики, які взула з тими ж високими в'язаними шкарпетками. Стильне доповнення даного лука - капелюшок-панама.

Терміново повторити: Хейлі Бібер показала три стильних образи для теплих днівХейлі Бібер показала три образи (фото: instagram.com/haileybieber)

Раніше Хейлі Бібер вийшла в світ у наймодніших джинсах осені 2021.

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