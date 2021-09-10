Терміново повторити: Хейлі Бібер показала три стильних образи для теплих днів

Визнаний ікона стилю і дружина популярного американського співака Джастіна Бібера Хейлі показала три нових образи, в яких відбилася її пристрасть до оверсайз-силуетів і деніму. Беремо на замітку!

Для першого кадру зйомки Хейлі Бібер одягла стильний костюм: Шорти і піджак молочного кольору, які доповнила білосніжним топом, білими кедами на масивній підошві і високими шкарпетками. У ньому дівчина виглядає зухвало і стильно. До того ж такий образ відмінно демонструє струнку фігуру.

Другий лук - total denim. Укорочені джинси і об'ємний джинсовий піджак, немов з 90-х. До них Бібер додала білі кеди, а з аксесуарів залишила обручку, сережки-кільця і браслет на ногу.

Третій лук - також відмінний варіант для теплих осінніх днів. Хейлі одягла шорти і топ, а зверху накинула в'язаний кардиган. Із взуття вона підібрала черевики, які взула з тими ж високими в'язаними шкарпетками. Стильне доповнення даного лука - капелюшок-панама.

Хейлі Бібер показала три образи (фото: instagram.com/haileybieber)