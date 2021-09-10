Срочно повторить: Хейли Бибер показала три стильных образа для теплых деньков

Для первого кадра Хейли Бибер надела для съемки стильный костюм: шорты и пиджак молочного цвета, которые дополнила белоснежным топом, белыми кедами на массивной подошве и высокими носками. В нем девушка выглядит дерзко и стильно. К тому же такой образ отлично демонстрирует стройную фигуру.

Второй лук - total denim. Укороченные джинсы и объемный джинсовый пиджак, словно из 90-х. К ним Бибер добавила белые кеды, а из аксессуаров оставила обручальное кольцо, серьги-кольца и браслет на ногу.

Третий лук - также отличный вариант для теплых осенних деньков. Хейли надела шорты и топ, а сверху накинула вязаный кардиган. Из обуви она подобрала ботинки, которые обула с теми же высокими вязаными носками. Стильное дополнение данного лука - шляпка-панама.

Хейли Бибер показала три образа (фото: instagram.com/haileybieber)