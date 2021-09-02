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Терміново повторити: Хейлі Бібер вийшла в світ в наймодніших джинсах осені

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Голлівуд, Четвер 02 вересня 2021 20:27
Терміново повторити: Хейлі Бібер вийшла в світ в наймодніших джинсах осені Хейлі Бібер (фото: instagram.com/haileybieber)
Автор: RBC.UA

Визнана ікона стилю Хейлі Бібер показала, на які джинси варто звернути увагу в цьому сезоні. Покупку не варто відкладати!

Знімок, в якому дівчина гуляє вулицями в ультрамодному образі, вже облетів всі модні портали.

Хейлі Бібер знає, що широкі джинси, як і раніше, наймодніші. І причому чим ширше, тим краще! Дружина Джастіна Бібера підібрала собі варінат темно-синього кольору із завищеною талією від Eytys. Але ви можете знайти щось подібне у своєму улюбленому магазині.

Терміново повторити: Хейлі Бібер вийшла в світ в наймодніших джинсах осеніХейлі Бібер в ультрамодних джинсах (фото: скрін instagram.com/voguerussia)

Лук дівчини також доповнили білий топ, об'ємний чорний шкіряний бомбер Magda Butrym, а також кросівки New Balance. З аксесуарів ікона стилю підібрала золоті сережки-кільця Jennifer Fisher і чорний плетений клатч Bottega Veneta. Волосся вона зв'язала чорною гумкою в пучок, а на обличчя одягла чорну захисну маску. Виглядала зірка, як завжди, неймовірно стильно, надихаємося!

Кілька днів тому Хейлі Бібер також продемонструвала, як візуально подовжити ноги. Дружина популярного співака вирушила на побачення з чоловіком в незвичайній міні-сукні і на високих підборах. Секретні прийоми допомогли зробити ноги дівчини просто "нескінченними".

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