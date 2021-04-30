Стильно и лаконично: Кендалл Дженнер отправилась на прогулку в самых модных брюках весны

Кендалл Дженнер - единственная из знаменитых сестер, кто работает моделью профессионально. И стиль девушки также существенно отличается от остальных инста-див. Даже для прогулок она выбирает незаурядные луки, которые так и хочется повторить.

Новый из них Кендалл показала на днях. В основе аутфита - ультрамодные брюки, которые этой весной на пике попялрности.

Кендалл, как и многие героини стритстайл-хроник, обожает широкие брюки-палаццо. Девушка дополнила их белой футболкой и белой рубашкой-оверсайз, что помогло сделать образ в меру официальным, в меру расслабленным. Ключеввую роль здесь сыграли аксессуары и обувь. Кендалл подобрала босоножки-вьетнамки на каблуке kitten heels, который лидирует этим летом. А к ним в тон взяла черный ремень: он отлично подчеркнул тонкую талию и сделал несколько "бесформенный" лук четким.

Кендалл Дженнер показала стильный образ (фото: instagram.com/kendalljenner)

В руках одна из самых популярных моделей в мире держала сумочку под цвет брюк, а также не забыла об очках и защитной маске. Выглядела Кендалл стильно и необычно, при этом ее лук действительно легко повторить!