Палаццо - два сантиметра от пола, клеш - макси: стилист показала, какой должна быть длина брюк

Брюки будут смотреться неопрятно или "подстреленно", если неудачно выбрать длину.

Об этом в своем микроблоге Instagram рассказала стилист Татьяна Волкова.

Стилист показала, какая длина брюк будет оптимальной для той или иной модели, чтобы изделие село идеально. Так, брюки-"сигареты" нужно выбирать длиной до щиколотки, палаццо - 1-2 сантиметра от пола, кюлоты - до середины икры, а клеш должны быть макси.

Какой должна быть длина брюк, в зависимости от модели.

1. Брюки-палаццо важно выбрать правильной длиный, чтобы они выглядели небрежно и "не подметали" пол.

2. Брюки клеш должны быть максимум 2 сантиметра от пола.

3. Кюлоты выбирайте до середины икры.

4. Брюки с разрезами - максильно допустимой длины.

5. "Сигареты" - до середины щиколотки.

6. Также важно следить, чтобы зазор между брюками и обувью не съедал рост.

Длина брюк - это важно (instagram.com/tatvolkova)