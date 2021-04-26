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Палаццо - два сантиметра от пола, клеш - макси: стилист показала, какой должна быть длина брюк

Новина українською → Понедельник 26 апреля 2021 20:07
Палаццо - два сантиметра от пола, клеш - макси: стилист показала, какой должна быть длина брюк Как подобрать длину брюк (instagram.com/gigihadid)
Автор: Татьяна Турчаникова

Брюки будут смотреться неопрятно или "подстреленно", если неудачно выбрать длину.

Об этом в своем микроблоге Instagram рассказала стилист Татьяна Волкова.

Стилист показала, какая длина брюк будет оптимальной для той или иной модели, чтобы изделие село идеально. Так, брюки-"сигареты" нужно выбирать длиной до щиколотки, палаццо - 1-2 сантиметра от пола, кюлоты - до середины икры, а клеш должны быть макси.

Какой должна быть длина брюк, в зависимости от модели.

1. Брюки-палаццо важно выбрать правильной длиный, чтобы они выглядели небрежно и "не подметали" пол.Палаццо - два сантиметра от пола, клеш - макси: стилист показала, какой должна быть длина брюк

2. Брюки клеш должны быть максимум 2 сантиметра от пола.

Палаццо - два сантиметра от пола, клеш - макси: стилист показала, какой должна быть длина брюк

3. Кюлоты выбирайте до середины икры.

Палаццо - два сантиметра от пола, клеш - макси: стилист показала, какой должна быть длина брюк

4. Брюки с разрезами - максильно допустимой длины.

Палаццо - два сантиметра от пола, клеш - макси: стилист показала, какой должна быть длина брюк

5. "Сигареты" - до середины щиколотки.

Палаццо - два сантиметра от пола, клеш - макси: стилист показала, какой должна быть длина брюк

6. Также важно следить, чтобы зазор между брюками и обувью не съедал рост.Палаццо - два сантиметра от пола, клеш - макси: стилист показала, какой должна быть длина брюк

Длина брюк - это важно (instagram.com/tatvolkova)

Напомним, стилист показала, какие платья стоит выбирать на лето 2021: вырезы в самих неожиданных местах и мини.

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