Срочно повторить: Кристина Агилера демонстрирует, как носить кожаный total look

Популярная певица Кристина Агилера, которая только недавно вернулась к активной гастрольной жизни, стала также чаще делать посты в своем блоге. Помимо фото с концертов, звезда показывает фото с детьми. А еще - стильные образы на все случаи жизни.

Новый из них демонстрирует , что кожаные вещи отлично сочетаются между собой.

Для своего выступления 40-летняя звезда выбрала узкие кожаные черные брюки, а также черный плащ. Дополнили образ "девушки рокера" туфли с шипами на шпильках, а также многочисленные украшения: бусы, подвески, цепи и кольца. Певице сделали ярко-красный маникюр и макияж с графичными стрелками. Волосы Кристины были уложены в мокрую укладку, которая стала в последнее время невероятно актуальной.

Напомним, в апреле этого года в интервью журналу Health Агилера рассказала, что готовит два альбома, один на английском языке, другой - на испанском.

Кристина Агилера в новом образе (фото: instagram.com/xtina)