ru ua
Сб, 13 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Срочно повторить: Кристина Агилера демонстрирует, как носить кожаный total look

Новина українською →
Пятница 12 ноября 2021 20:26
Срочно повторить: Кристина Агилера демонстрирует, как носить кожаный total look Кристина Агилера (фото: instagram.com/xtina)
Автор: RBC.UA

Популярная певица Кристина Агилера, которая только недавно вернулась к активной гастрольной жизни, стала также чаще делать посты в своем блоге. Помимо фото с концертов, звезда показывает фото с детьми. А еще - стильные образы на все случаи жизни.

Новый из них демонстрирует, что кожаные вещи отлично сочетаются между собой.

Для своего выступления 40-летняя звезда выбрала узкие кожаные черные брюки, а также черный плащ. Дополнили образ "девушки рокера" туфли с шипами на шпильках, а также многочисленные украшения: бусы, подвески, цепи и кольца. Певице сделали ярко-красный маникюр и макияж с графичными стрелками. Волосы Кристины были уложены в мокрую укладку, которая стала в последнее время невероятно актуальной.

Напомним, в апреле этого года в интервью журналу Health Агилера рассказала, что готовит два альбома, один на английском языке, другой - на испанском.

Срочно повторить: Кристина Агилера демонстрирует, как носить кожаный total lookСрочно повторить: Кристина Агилера демонстрирует, как носить кожаный total lookСрочно повторить: Кристина Агилера демонстрирует, как носить кожаный total lookСрочно повторить: Кристина Агилера демонстрирует, как носить кожаный total lookКристина Агилера в новом образе (фото: instagram.com/xtina)

Напомним, ранее еще одна поп-принцесса - Бритни Спирс, которая начинала карьеру вместе с Агилерой, похвасталась роскошным свадебным платьем от культового дизайнера.

Читайте LITE в Google News
Шоу-бизнес Модные тренды
Танцы со звездами: яркие моменты
Танцы со звездами: яркие моменты
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Элина Свитолина высказалась о смене украинского гражданства: "всегда буду возвращаться"
Элина Свитолина высказалась о смене украинского гражданства: "всегда буду возвращаться"