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Терміново повторити: Крістіна Агілера демонструє, як носити шкіряний total look

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П'ятниця 12 листопада 2021 20:26
Терміново повторити: Крістіна Агілера демонструє, як носити шкіряний total look Крістіна Агілера (фото: instagram.com/xtina)
Автор: RBC.UA

Популярна співачка Крістіна Агілера, яка тільки недавно повернулася до активного гастрольного життя, стала також частіше робити пости в своєму блозі. Крім фото з концертів, зірка показує фото з дітьми. А ще - стильні образи на все випадки життя.

Новий з них демонструє, що шкіряні речі відмінно поєднуються між собою.

Для свого виступу 40-річна зірка вибрала вузькі шкіряні чорні штани, а також чорний плащ. Доповнили образ "дівчини рокера" туфлі з шипами на шпильках, а також численні прикраси: намисто, підвіски, ланцюги і кільця. Співачці зробили яскраво-червоний манікюр і макіяж з графічними стрілками. Волосся Христини було укладене в мокру укладку, яка стала останнім часом неймовірно актуальною.

Нагадаємо, у квітні цього року в інтерв'ю журналу Health Агілера розповіла, що готує два альбоми, один англійською мовою, інший - іспанською.

Терміново повторити: Крістіна Агілера демонструє, як носити шкіряний total lookТерміново повторити: Крістіна Агілера демонструє, як носити шкіряний total lookТерміново повторити: Крістіна Агілера демонструє, як носити шкіряний total lookТерміново повторити: Крістіна Агілера демонструє, як носити шкіряний total lookКрістіна Агілера в новому образі (фото: instagram.com/xtina)

Нагадаємо, раніше ще одна поп-принцеса - Брітні Спірс, яка починала кар'єру разом з Агілерою, похвалилася розкішною весільною сукнею від культового дизайнера.

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