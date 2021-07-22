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Срочно повторить: Марго Робби блистает в безупречном образе в духе 80-х

Автор: RBC.UA

Марго Робби стала гостьей популярного телешоу Джимми Киммела, посетив его вместе с коллегой по фильму "Отряд самоубийц: Миссия навылет" Джоном Силом. Таким образом, они привлекают мировое внимание к ленте, премьера которой назначена на 6 августа.

Для события Марго Робби выбрали очередной стильный образ, который подчеркнул безупречную внешность голливудской блондинки.

Марго блистает в белом коктейльном платье Magda Butrum в мелкий черный горох, украшенном рукавами с утрированными плечами и рядом пуговиц, внушительным декольте и розой на груди с длинными лентами. Дополнили образ классические туфли-лодочки на шпильках, укладка волной, а также яркий макияж. Актриса выглядела невероятно счастливой, широко улыбалась, махала фотографам рукой и посылала в камеру воздушные поцелуи. Кажется, Робби давно ждала повода выйти в свет!

Марго Робби в новом образе (фото: скрин instagram.com/elle_russia)

В сети новый образ Марго называют одни из самых удачных звездных луков за последнее время. Он действительно подчеркнул все лучшие стороны фигуры, при этом выглядел элегантно и стильно. Берем на заметку!

Напомним, ранее Марго рассказывала, как быстро привести в тонус кожу.

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