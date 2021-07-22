RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Терміново повторити: Марго Роббі блищить в бездоганному образі в дусі 80-х

Автор: RBC.UA

Марго Роббі стала гостею популярного телешоу Джиммі Кіммела, відвідавши його разом з колегою по фільму "Загін самогубців: місія навиліт" Джоном Сілом. Таким чином, вони привертають світову увагу до стрічки, прем'єра якої призначена на 6 серпня.

Для події Марго Роббі обрали черговий стильний образ, який підкреслив бездоганну зовнішність голлівудської блондинки.

Марго блищить в білому коктейльному платті Magda Butrum в дрібний чорний горох, прикрашеному рукавами з перебільшеними плечима і рядом гудзиків, значним декольте і трояндою на грудях з довгими стрічками. Доповнили образ класичні туфлі-човники на шпильках, укладка хвилею, а також яскравий макіяж. Актриса виглядала неймовірно щасливою, широко посміхалася, махала фотографам рукою і посилала в камеру повітряні поцілунки. Здається, Роббі давно чекала приводу вийти в світ!

Марго Роббі в новому образі (фото: скрін instagram.com/elle_russia)

У мережі новий образ Марго називають одним з найбільш вдалих зоряних луків за останній час. Він дійсно підкреслив всі кращі сторони фігури, при цьому виглядав елегантно і стильно. Беремо до уваги!

Нагадаємо, раніше Марго розповідала, як швидко привести в тонус шкіру.

Читайте LITE в Google News
Голливудактрисакрасотафигурастиль