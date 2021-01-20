Срочно повторить: Роузи Хантингтон-Уайтли показала 10 трендовых образов для зимы

Роузи Хантингтон-Уайтли в последнее время нечасто радует своими подборками аутфитов. На локдауне модель, бизнесвумен и молодая мама практически никуда не ходит, а потому и образы выбирает максимально комфортные. Но все же икона стиля, которая знает, как ждут поклонники ее рубрики с луками, составила новый пост, куда вместила сразу 10 образов.

"Была абсолютно нигде, но я пропустила это, так что вот некоторые образы, которые я люблю, но не могла надеть...", - написала Роузи. Жена Джейсона Стетхэма в этот раз подобрала наряды в разных стилях. Здесь есть как классические наряды, так и свободные кэжуал- и спортивные луки...

Модель уделила внимание деталям: она подобрала стильные головные уборы, очки и сумки. Обувь она выбрала также разнообразную, в этот раз отдав предпочтение не только излюбленным ботильонам и туфлям на каблуках, а и кроссовкам. Из аксессуаров Роузи подобрала колье в виде цепочки (этот вид украшений сейчас самый модный), а также серьги-кольца и браслеты.

Что касается оттенков, Хантингтон-Уайтли, как всегда, осталась верна бежевому, серому, белому, которые разбавляла черным и светло-коричневым. Вдохновляемся!

Новые образы Роузи (фото: instagram.com/rosiehw)

Ранее мы писали, что Роузи показала сына, который стал уже совсем взрослым мальчиком.