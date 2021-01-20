Терміново повторити: Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала 10 трендових образів для зими

Роузі Хантінгтон-Уайтлі останнім часом нечасто радує своїми підбірками аутфітів. На локдауні модель, бізнесвумен і молода мама практично нікуди не ходить, а тому й образи вибирає максимально комфортні. Але все ж ікона стилю, яка знає, як чекають шанувальники її рубрики з луками, склала новий пост, куди вмістила відразу 10 образів.

"Була абсолютно ніде, але я пропустила це, так що ось деякі образи, які я люблю, але не могла вдягнути...", - написала Роузі. Дружина Джейсона Стетхема цього разу підібрала вбрання в різних стилях. Тут є як класичні вбрання, так і вільтні кежуал- і спортивні луки...

Модель приділила увагу деталям: вона підібрала стильні головні убори, сонцезахисні окуляри і сумки. Взуття вона вибрала також різноманітне, цього разу віддавши перевагу не тільки улюбленим ботильонам і туфлям на підборах, а і кросівкам. З аксесуарів Роузі підібрала кольє у вигляді ланцюжка (цей вид прикрас зараз найбільш модний), а також сережки-кільця і браслети.

Що стосується відтінків, Хантінгтон-Уайтлі, як завжди, залишилася вірна бежевому, сірому, білому, які розбавляла чорним і світло-коричневим. Надихаємося!

Нові образи Роузі (фото: instagram.com/rosiehw)

Раніше ми писали, що Роузі показала сина, який став вже зовсім дорослим хлопчиком.