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Срочно повторить: Роузи Хантингтон-Уайтли показала 3 модных образа в деловом стиле

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Вторник 11 января 2022 17:22
Срочно повторить: Роузи Хантингтон-Уайтли показала 3 модных образа в деловом стиле Роузи Хантингтон-Уайтли (фото: instagram.com/rosiehw)
Автор: Ольга Турчаникова

Супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли сейчас находится на последних сроках беременности. Но все же не упускает случая вдохновить своих фанатов, выложив несколько стильных образов.

В этот раз возлюбленная Джейсона Стетхэма показала аутфиты в деловом стиле, которые подойдут для встреч в офисе и переговоров.

Блейзер + платье + сапоги-чулки

Это сочетание доказывает, что в офисе можно выглядеть женственно и сексуально, не нарушая дресс-код. Светлый пиджак и длинное черное платье с разрезом по ноге модель дополнила бежевыми сапогами-чулками на шпильке. После совещания в таком образе не грех отправиться в ресторан с любимым.

Срочно повторить: Роузи Хантингтон-Уайтли показала 3 модных образа в деловом стилеРоузи Хантингтон-Уайтли любит сочетать вещи разных стилей (фото: instagram.com/rosiehw)

Блейзер + платье-майка + ботинки

Почти дважды мама любит комфортные образы не меньше сексуальных. Она виртуозно использует тот же блейзер, но теперь с другим платьем – миди, из белоснежного трикотажа. Обусь на плоской подошве бежевого цвета отлично завершает картину.

Срочно повторить: Роузи Хантингтон-Уайтли показала 3 модных образа в деловом стилеМодель учит обыгрывать одну и те же вещь (фото: instagram.com/rosiehw)

Минип + пиджак-оверсайз + босоножки

Обладательница стройных ног, Роузи не упускает случая их продемонстрировать. Черные топ и шелковые шорты она удачно дополнила пиджаком на пару размеров больше, который сделал образ более сдержанным и строгим.

Срочно повторить: Роузи Хантингтон-Уайтли показала 3 модных образа в деловом стилеУтонченные босоножки на каблуке лучшее дополнение к такому образу (фото: instagram.com/rosiehw)

Ранее Роузи Хантингтон-Уайтли показала самые стильные варианты верхней одежды этой зимы.

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