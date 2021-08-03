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Срочно повторить: Виктория Бекхэм показала любимый городской образ

Автор: Ольга Турчаникова

Виктория Бекхэм обожает сама демонстрировать вещи из коллекций своего бренда. Новый образ из них идеально впишется в городские будни. Берем на заметку!

Новый лук знаменитость продемонстрировала в своем микроблоге Instagram.

Виктория надела для делового дня в Нью-Йорке белое платье-миди необычного кроя: с контрастным воротом-стойкой, юбкой с выразительными складками и рукавами-фонариками стоимостью около 1400 фунтов стерлингов. Дополнили ванильного оттенка платье ярко-голубые туфли-лодочки, а также фирменные солнцезащитные очки и чёрная маленькая сумка.

Виктория Бекхэм: в маске - еще прекраснее (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Икона стиля сделала фото на фоне высоток Большого Яблока. Вечно занятая бизнесвумен даже в рабочих поездках выглядит великолепно!

Примечательно, что на фото запечатлен и муж Виктории - Дэвид Бекхэм. Который смотрит на жену с восхищением и обожанием. В подписи Виктория пошутила, что Дэвид также в восторге от ее лука. Поклонники поспешили присоединиться с нему, засыпав дизайнера своими многочисленными комментариями и вопросами о вещах. Берем на заметку модные идеи гуру индустрии.

Ранее Виктория покорила сеть схожестью мужа и среднего сына.

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