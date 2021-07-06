Чтобы не стать коротконожкой: стилист рассказала, как правильно носить кюлоты
Кюлоты в этом сезоне на пике популярности! Инфлюенсеры, блогеры, модели - у каждой уже есть модная пара. Вдохновившись, все кинулись покупать такую же модель, но многие забыли, как хитры и коварны эти брюки.
Об этом в своем Instagram предупредила стилист Зоя Панина.
Дело в том, что они запросто могут превратить превратить длинноногих красоток в... коротконожек.
Стилист напомнила: блогеры, на которых мы видим кюлоты и мечтаем выглядеть так же, часто просто-напросто знают выгодные ракурсы. А вот как они будут смотреться в реальной жизни в этих брюках - уже вопрос. Так что будьте бдительны! Кюлоты беспощадно забирают драгоценные сантиметры у ваших ног.
Как приручить кюлоты - простые правила (фото: instagram.com/hoskelsa)
Как правильно носить кюлоты, чтобы сохранить длину ног
- Надевайте обувь без контраста. Оптимальный вариант - в тон кожи. Тогда ноги даже в кюлотах будут казаться длинными.
- Того же эффекта вы достигнете, если выбрать верх в тон кюлотам, визуально силуэт вытягивается - и вы стройнеете на глазах.
- Заправляйте футболку или рубашку в кюлоты.
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- Выбирайте плотные модели брюк с высокой посадкой. Никакой низкой талии!
- Обувь, в идеале, должна уходить под кюлоты.
Кюлоты способны превратить в коротконожку даже модель, будьте осторожны (фото: instagram.com/hoskelsa)
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