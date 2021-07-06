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Чтобы не стать коротконожкой: стилист рассказала, как правильно носить кюлоты

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Вторник 06 июля 2021 10:07
Чтобы не стать коротконожкой: стилист рассказала, как правильно носить кюлоты Как сохранить длину ног (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Татьяна Турчаникова

Кюлоты в этом сезоне на пике популярности! Инфлюенсеры, блогеры, модели - у каждой уже есть модная пара. Вдохновившись, все кинулись покупать такую же модель, но многие забыли, как хитры и коварны эти брюки.

Об этом в своем Instagram предупредила стилист Зоя Панина.

Дело в том, что они запросто могут превратить превратить длинноногих красоток в... коротконожек.

Стилист напомнила: блогеры, на которых мы видим кюлоты и мечтаем выглядеть так же, часто просто-напросто знают выгодные ракурсы. А вот как они будут смотреться в реальной жизни в этих брюках - уже вопрос. Так что будьте бдительны! Кюлоты беспощадно забирают драгоценные сантиметры у ваших ног.

Чтобы не стать коротконожкой: стилист рассказала, как правильно носить кюлотыКак приручить кюлоты - простые правила (фото: instagram.com/hoskelsa)

Как правильно носить кюлоты, чтобы сохранить длину ног

Чтобы не стать коротконожкой: стилист рассказала, как правильно носить кюлоты

  • Надевайте обувь без контраста. Оптимальный вариант - в тон кожи. Тогда ноги даже в кюлотах будут казаться длинными.
  • Того же эффекта вы достигнете, если выбрать верх в тон кюлотам, визуально силуэт вытягивается - и вы стройнеете на глазах.
  • Заправляйте футболку или рубашку в кюлоты.

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Чтобы не стать коротконожкой: стилист рассказала, как правильно носить кюлоты

  • Выбирайте плотные модели брюк с высокой посадкой. Никакой низкой талии!
  • Обувь, в идеале, должна уходить под кюлоты.

Чтобы не стать коротконожкой: стилист рассказала, как правильно носить кюлоты

Кюлоты способны превратить в коротконожку даже модель, будьте осторожны (фото: instagram.com/hoskelsa)

Раньше стилист показала, как одеться и по-деловому, и по-летнему, лучшие образы в офис.

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