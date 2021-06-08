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И по-деловому, и по-летнему: стилист показала топ лучших офисных образов на лето

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Вторник 08 июня 2021 19:09
И по-деловому, и по-летнему: стилист показала топ лучших офисных образов на лето Офисный лук может быть и летним (фото: nstagram.com/hoskelsa)
Автор: Татьяна Турчаникова

Как одеться в офис без дресс-кода? Многие задаются этим вопросом, ведь на улице жарко, а в помещениях, чаще всего, включены кондиционеры - и холодно. К тому же хочется выглядеть стильно.

Стилист Наталья Фешнловер собрала лучшие образы и показала их в своем Instagram.

Опережая вопросы, как не свариться в этих образах: по большей части в офисах стоят кондиционеры - и температура позволяет даже носить верхнюю одежду в виде пиджаков или кардиганов.

Яркие детали.

И по-деловому, и по-летнему: стилист показала топ лучших офисных образов на лето

Высокая льняная юбка-карандаш.

И по-деловому, и по-летнему: стилист показала топ лучших офисных образов на лето

Джинсы, брюки и шорты - тоже можно.

С ремнем и принтом: стилист рассказала, как правильно носить платья летом 2021

И по-деловому, и по-летнему: стилист показала топ лучших офисных образов на летоИ по-деловому, и по-летнему: стилист показала топ лучших офисных образов на лето

И по-деловому, и по-летнему: стилист показала топ лучших офисных образов на лето

"Черный верх - белый низ".

И по-деловому, и по-летнему: стилист показала топ лучших офисных образов на лето

Пиджаки тоже идут в ход, если есть кондиционер.

И по-деловому, и по-летнему: стилист показала топ лучших офисных образов на лето

И по-деловому, и по-летнему: стилист показала топ лучших офисных образов на лето

Тотал блэк и черный с денимом.

И по-деловому, и по-летнему: стилист показала топ лучших офисных образов на лето

Как выглядть стильно в офисе (фото: instagram.com/infashionyou)

Раньше стилист назвала, какие платья всегда будут в тренде.

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