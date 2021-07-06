Щоб не стати коротконіжкою: стиліст розповіла, як правильно носити кюлоти
Кюлоти в цьому сезоні на піку популярності! Інфлюенсери, блогери, моделі - у кожної вже є модна пара. Надихнувшись, всі кинулися купувати таку ж модель, але багато хто забув, як хитрі і підступні ці штани.
Про це у своєму Instagram попередила стиліст Зоя Паніна.
Справа в тому, що вони запросто можуть перетворити перетворити довгоногих красунь в... коротконіжок.
Стиліст нагадала: блогери, на яких ми бачимо кюлоти і мріємо виглядати так само, часто просто-напросто знають вигідні ракурси. А ось як вони будуть виглядати в реальному житті в цих брюках - вже питання. Тож будьте пильні! Кюлоти нещадно забирають дорогоцінні сантиметри у ваших ніг.
Як приручити кюлоти - прості правила (фото: instagram.com/hoskelsa)
Як правильно носити кюлоти, щоб зберегти довжину ніг
- Одягайте взуття без контрасту. Оптимальний варіант - в тон шкіри. Тоді ноги навіть в кюлотах будуть здаватися довгими.
- Того ж ефекту ви досягнете, якщо вибрати верх в тон кюлотам, візуально силует витягується - і ви станете стрункішою на очах.
- Заправляйте футболку або сорочку в кюлоти.
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- Вибирайте щільні моделі брюк з високою посадкою. Ніякої низької талії!
- Взуття, в ідеалі, повинне йти під кюлоти.
Кюлоти здатні перетворити на коротконіжку навіть модель, будьте обережні (фото: instagram.com/hoskelsa)
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