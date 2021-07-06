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Щоб не стати коротконіжкою: стиліст розповіла, як правильно носити кюлоти

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Вівторок 06 липня 2021 10:07
Щоб не стати коротконіжкою: стиліст розповіла, як правильно носити кюлоти Як зберегти довжину ніг (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Тетяна Турчанікова

Кюлоти в цьому сезоні на піку популярності! Інфлюенсери, блогери, моделі - у кожної вже є модна пара. Надихнувшись, всі кинулися купувати таку ж модель, але багато хто забув, як хитрі і підступні ці штани.

Про це у своєму Instagram попередила стиліст Зоя Паніна.

Справа в тому, що вони запросто можуть перетворити перетворити довгоногих красунь в... коротконіжок.

Стиліст нагадала: блогери, на яких ми бачимо кюлоти і мріємо виглядати так само, часто просто-напросто знають вигідні ракурси. А ось як вони будуть виглядати в реальному житті в цих брюках - вже питання. Тож будьте пильні! Кюлоти нещадно забирають дорогоцінні сантиметри у ваших ніг.

Щоб не стати коротконіжкою: стиліст розповіла, як правильно носити кюлотиЯк приручити кюлоти - прості правила (фото: instagram.com/hoskelsa)

Як правильно носити кюлоти, щоб зберегти довжину ніг

Щоб не стати коротконіжкою: стиліст розповіла, як правильно носити кюлоти

  • Одягайте взуття без контрасту. Оптимальний варіант - в тон шкіри. Тоді ноги навіть в кюлотах будуть здаватися довгими.
  • Того ж ефекту ви досягнете, якщо вибрати верх в тон кюлотам, візуально силует витягується - і ви станете стрункішою на очах.
  • Заправляйте футболку або сорочку в кюлоти.

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Щоб не стати коротконіжкою: стиліст розповіла, як правильно носити кюлоти

  • Вибирайте щільні моделі брюк з високою посадкою. Ніякої низької талії!
  • Взуття, в ідеалі, повинне йти під кюлоти.

Щоб не стати коротконіжкою: стиліст розповіла, як правильно носити кюлоти

Кюлоти здатні перетворити на коротконіжку навіть модель, будьте обережні (фото: instagram.com/hoskelsa)

Раніше стиліст показала, як одягнутися і по-діловому, і по-літньому, кращі образи в офіс.

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