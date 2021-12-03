Стиль по наследству: звездные мамы, которые привили дочерям любовь к моде

Лиза Боне и Зои Кравиц

Бунтарка, хиппи и увлеченная духовными практиками личность, Лиза Боне одевалась соответственно. Расслабленные наряды с цветочным принтом, длинные бусы, шляпки, повязки - все это она так умело сочетала, что порой и сама казалась некой нереальной сущностью. В 1987 году актриса вышла за известного музыканта Ленни Кравица, а через год на свет появилась их дочь Зои. По словам Лизы, девочка буквально стала центром ее вселенной. Не удивительно, что Зои выросла такой же яркой личностью, не верящей в условности. Девушка обожает наряжаться в "несочетаемые" вещи и выглядит при этом невероятно стильно. Когда мама и дочь вместе появляются на светских событиях, от них буквально нельзя оторвать взгляд.

Деми Мур и Скаут Уиллис

Деми Мур - признанная икона стиля. Образы ее фильмов эпохи 90-х стали культовыми и до сих пор копируются. Свой безупречный повседневный стиль она регулярно демонстрирует и в личном блоге. Сегодня голливудская актриса активно сотрудничает с модными домами: участвует в модных показах и снимается для глянца. А еще обожает посещать светские события, восхищая модными аутфитами. Чаще всего на таких мероприятиях ее сопровождает средняя дочь от Брюса Уиллиса - 30-летняя Скаут. Девушка явно унаследовала талант матери к стильным образам и ее любовь ко всеобщему вниманию.

Ванесса Паради и Лили-Роуз Депп

Киноактриса, модель и певица - олицетворение французского шарма. Ванесса с юности была музой многих дизайнеров, но Карла Лагерфельда буквально покорила. Начиная с 1991 года, когда Паради снялась в рекламе аромата Coco, звезда на долгие годы закрепила за собой статус "девушки Chanel". Спустя годы ее сменила на посту дочь от Джонни Деппа, которая унаследовала не только редкую красоту родителей, но и чувство стиля. Ванесса Паради и Лили-Роуз Депп вместе появляются на публике, они особенно впечатляют публику. Очаровательные и всегда неизменно стильные, они приковывают к себе внимание всех присутсвующих.

Кейт Мосс и Лила Мосс

Томная и загадочная Кейт Мосс стала олицетворением "героинового шика". Платья-комбинации, объемные пиджаки, деним и туфли на шпильках на стройном теле модели смотрелись особенно эффектно. Стиль Кейт Мосс пытались повторить миллионы девочек, мечтающих стать моделями. Но дочери Лиле это удалось, пожалуй, легче всех. Девочка невероятно похожа на звездную маму и внешне, и по характеру. Ее съемки и выходы на подиум становятся знаковыми, а стритстайл-образы - самыми обсуждаемыми. Часто мама и дочь устраивают парные выходы, после которых их называют сестрами.

Иоланда Хадид и Джиджи и Белла Хадид

Две самые популярные модели в мире модели - Джиджи и Белла - родились в семье не менее известной в свое время манекенщицы Иоланды Хадид. А потому любовь к стилю впитали буквально с молоком матери. Она никогда не препятствовала страсти дочерей к ярким образам, даже напротив - помогала им в этом и способствовала выбору профессии. Модные тенденции девушки так виртуозно воплощают в повседневных образах, что заслужили статут икон стиля. Сегодня все трое любят появиться на публике в умопомрачительных образах и долго позировать перед камерами.

К слову, именно Иоланда настояла, чтобы Джиджи вернулась к работе после длительного перерыва, связанного с материнством. А ранее пыталась внушить экс-бойфренду Зейну Малику, что посещение светских событий с Джиджи - буквально необходимость.