Стиль у спадок: зіркові мами, які прищепили донькам любов до моди

Ліза Боне і Зої Кравіц

Бунтарка, хіпі і захоплена духовними практиками особистість, Ліза Боне одягалася відповідно. Розслаблені сукні з квітковим принтом, довгі намиста, капелюшки, пов'язки - все це вона так вміло поєднувала, що часом і сама здавалася якоюсь нереальною сутністю. У 1987 році актриса вийшла за відомого музиканта Ленні Кравіца, а через рік на світ з'явилася їхня дочка Зої. За словами Лізи, дівчинка буквально стала центром її всесвіту. Не дивно, що Зої виросла такою ж яскравою особистістю, яка не вірить в умовності. Дівчина обожнює вбиратися в "непоєднувані" речі і виглядає при цьому неймовірно стильно. Коли мама і дочка разом з'являються на світських подіях, від них буквально не можна відірвати погляд.

Демі Мур і Скаут Уілліс

Демі Мур - визнана ікона стилю. Образи її фільмів епохи 90-х стали культовими і досі копіюються. Свій бездоганний повсякденний стиль вона регулярно демонструє і в особистому блозі. Сьогодні голлівудська актриса активно співпрацює з модними будинками: бере участь в модних показах і знімається для глянцю. А ще обожнює відвідувати світські події, захоплюючи модними аутфітами. Найчастіше на таких заходах її супроводжує середня дочка від Брюса Уілліса - 30-річна Скаут. Дівчина явно успадкувала талант матері до стильних образів і її любов до загальної уваги.

Ванесса Параді і Лілі-Роуз Депп

Кіноактриса, модель і співачка - уособлення французького шарму. Ванесса з юності була музою багатьох дизайнерів, але Карла Лагерфельда буквально підкорила. Починаючи з 1991 року, коли параді знялася в рекламі аромату Coco, зірка на довгі роки закріпила за собою статус "дівчини Chanel". Через роки її змінила на посаді дочка від Джонні Деппа, яка успадкувала не тільки рідкісну красу батьків, але і почуття стилю. Коли Ванесса Параді і Лілі-Роуз Депп разом з'являються на публіці, вони особливо вражають публіку. Чарівні і завжди незмінно стильні, вони приковують до себе увагу всіх присутніх.

Кейт Мосс і Ліла Мосс

Томна і загадкова Кейт Мосс стала уособленням "героїнового шику". Сукні-комбінації, об'ємні піджаки, денім і туфлі на шпильках на стрункому тілі моделі виглядали особливо ефектно. Стиль Кейт Мосс намагалися повторити мільйони дівчаток, які мріють стати моделями. Але дочці Лілі це вдалося, мабуть, легше всіх. Дівчинка неймовірно схожа на зоряну маму і зовні, і за характером. Її зйомки і виходи на подіум стають знаковими, а стрітстайл-образи - найбільш обговорюваними. Часто мама і дочка влаштовують парні виходи, після яких їх називають сестрами.

Іоланда Хадід і Джіджі і Белла Хадід

Дві найпопулярніші моделі в світі моделі - Джіджі і Белла - народилися в сім'ї не менш відомої свого часу манекенниці Іоланди Хадід. А тому любов до стилю ввібрали буквально з молоком матері. Вона ніколи не перешкоджала пристрасті дочок до яскравих образів, навіть навпаки - допомагала їм у цьому і сприяла вибору професії. Модні тенденції дівчата так віртуозно втілюють в повсякденних образах, що заслужили статут ікон стилю. Сьогодні всі троє люблять з'явитися на публіці в запаморочливих образах і довго позувати перед камерами.

До слова, саме Іоланда наполягла, щоб Джіджі повернулася до роботи після тривалої перерви, пов'язаної з материнством. А раніше намагалася довести екс-бойфренду Зейну Маліку, що відвідування світських подій з Джіджі - буквально необхідність.