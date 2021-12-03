В стиле ретро: Кейт Миддлтон вышла в свет в блузе с самым модным принтом

Герцогиня Кембриджская обожает надевать те же вещи несколько раз. А стиль ретро - один из ее любимых. Накануне жена принца Уильяма отправилась на выставку Фаберже в Музей Виктории и Альберта. Заодно показав, на какие фактуры и принты стоит обратить внимание модницам.

Для нового выхода в свет Кейт примерила необычный ансамбль, который как всегда вызвал восторг среди ее фанатов.

В последнее время Миддлтон увлеклась однотонными нарядами разных оттенков. И видимо, ее стилисты решили исправить эту ситуацию. 39-летняя герцогиня появилась на публике в блузе с бантом на шее и рукавами-фонариками от Ralph Lauren. Узор "пейсли", который пришел с 1970-х, сейчас вновь популярен. На герцогине он выглядит очень гармонично и необычно.

Дополнили образ прямые брюки с высокой посадкой и тонким ремнем средней ширины под крокодиловую кожу. Из аксессуаров Кейт подобрала серьги-кольца, а также не забыла про маску.

Кейт Миддлтон в новом образе (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)