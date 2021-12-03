ru ua
Пт, 03 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У стилі ретро: Кейт Міддлтон вийшла в світ в блузі з наймоднішим принтом

Новость на русском →
П'ятниця 03 грудня 2021 10:51
У стилі ретро: Кейт Міддлтон вийшла в світ в блузі з наймоднішим принтом Кейт Міддлтон (фото: Getty Images)
Автор: RBC.UA

Герцогиня Кембриджська обожнює надягати ті ж речі кілька разів. А стиль ретро - один з її улюблених. Напередодні дружина принца Уільяма вирушила на виставку Фаберже в Музей Вікторії та Альберта. Заодно показавши, на які фактури та принти варто звернути увагу модницям.

Для нового виходу в світ Кейт приміряла незвичайний ансамбль, який як завжди викликав захват серед її фанатів.

Останнім часом Міддлтон захопилася однотонними вбраннями різних відтінків. І мабуть, її стилісти вирішили виправити цю ситуацію. 39-річна герцогиня з'явилася на публіці в блузі з бантом на шиї і рукавами-ліхтариками від Ralph Lauren. Візерунок "пейслі", який прийшов з 1970-х, зараз знову популярний. На герцогині він виглядає дуже гармонійно і незвично.

Доповнили образ прямі штани з високою посадкою і тонким ременем середньої ширини під крокодилячу шкіру. З аксесуарів Кейт підібрала сережки-кільця, а також не забула про маску.

У стилі ретро: Кейт Міддлтон вийшла в світ в блузі з наймоднішим принтомКейт Міддлтон у новому образі (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

Також дивіться 10 кращих вечірніх образів Олександри Даддаріо - зірки "Білого лотоса".

Читайте LITE в Google News
Кейт Міддлтон Принц Вільям Принц Гаррі Модні тренди
Танці з зірками: яскраві моменти
Танці з зірками: яскраві моменти
Холостячка: інтриги шоу
Холостячка: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Зливи, сніг та місцями морози до -13: в Україні сильно зіпсується погода
Зливи, сніг та місцями морози до -13: в Україні сильно зіпсується погода