Стилист дала 5 советов, как правильно подобрать пиджак по своей фигуре

Пиджаки и жакеты - в тренде этим летом. Но немаловажно, чтобы пиджак сидел правильно, иначе он просто испортит образ.

Об этом в своем Instagram рассказала стилистка Анна Пономаренко.

Помните фразу Мэрилин Монро о том, что в правильных туфлях женщина покорит весь мир? Ее можно перефразировать так: правильный жакет поможет женщине проявиться в мире. Поделюсь с вами секретами выбора того самого пиджака.

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Пиджаки и жакеты этим летом - на пике популярности (фото: instagram.com/leoniehanne)

Как выбрать пиджак или жакет

Ткань. Только высокое качество шерсти, льна, хлопка. Никакого полиэстера и сомнительных смесей. Это не обязательно премиальный бренд, там тоже синтетики достаточно. Вам должно быть приятно трогать этот жакет.

Подкладка. Она также должна быть вам тактильно приятной и хорошо пришитой. Классно, если она нейтрального или контрастного цвета;

Ширина плеч. Посадка должна быть чуть свободной, чтобы давать вам свободу движения и возможность надевать вещи плотнее футболки;

Лацканы. Маленькую грудь они чуть увеличивают, большую - делают огромной. Во втором варанте подбирайте минималистичные или модели вовсе без них;

Пуговицы. Если все остальные параметры супер, а они не очень, их можно перешить.

Ну и главный вопрос Вселенной: жакет или пиджак? Сейчас уже разницы нет. Я называю по привычке "жакет". И к сложно скроенной приталеной вещи слово "пиджак" не очень подходит.