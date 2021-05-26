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Платок в волосах: стилист показала, как носить главный аксессуар лета 2021

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Среда 26 мая 2021 18:09
Платок в волосах: стилист показала, как носить главный аксессуар лета 2021 Самые модные инфлюенсеры давно облюбовали платки (фото: instagram.com/alessandraambrosio)
Автор: Татьяна Турчаникова

Платок в волосах держится в модных трендах уже несколько сезонов - и этим летом выбрасывать его не стоит. Наоборот, стоит купить себе платков самых разных расцветок, чтобы хватило на весь горячий сезон.

Об этом в своем Instagram рассказала стилист Катерина Ионова.

Стилист показала, как носить главный аксессуар лета 2021. Купить его можно в любых магазинах с аксессуарами и массмаркете.

Как носить платок в волосах этим летом

1. Обвязывать платком высокий пучок волос.

Платок в волосах: стилист показала, как носить главный аксессуар лета 2021

2. Носить платок вместе с низким хвостом. Обратите внимание, что серьги-кольца актуальны и с пучком, и с хвостом.

Подходит всем: стилист показала, с чем сочетать зеленый цвет летом 2021

Платок в волосах: стилист показала, как носить главный аксессуар лета 2021

3. Низкий пучок тоже отличный вариант для платка.

Платок в волосах: стилист показала, как носить главный аксессуар лета 2021

Платок в волосах: стилист показала, как носить главный аксессуар лета 2021

4. Также платок стилисты советуют вплетать в косу.

Платок в волосах: стилист показала, как носить главный аксессуар лета 2021

Как носить платок этим летом - советы стилиста (фото: instagram.com/kate_yourstylist)

Напомним, стилист показала, как одеваться в 45 плюс, чтобы быть в тренде.

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