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Стилист научила эффектно "прятать" широкие плечи: секреты стиля княгини Монако Шарлен

Новина українською → Понедельник 08 февраля 2021 16:27
Стилист научила эффектно "прятать" широкие плечи: секреты стиля княгини Монако Шарлен Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

"У тебя плечи, как у пловчихи". Когда слышишь такой комплимент – расстраиваешься. Широкие плечи всегда ассоциируются с мужественностью и мужским типом фигуры. И все же, неужели женщина с такими плечами не может выглядеть женственно? Стилист Карина Каприэлова решила на примере знаменитости показать, как можно корректировать широкие плечи с помощью грамотно подобранного гардероба. Берем на заметку!

Так, эксперт по стилю на своей странице в Instagram дала дельные советы широкоплечим красоткам, которые хоть завуалировать с помощью одежду эту особенность своей фигуры.

Одной такой красавицей можно только восхищаться. Это Шарлен, княгине Монако. Будучи профессиональной спортсменкой, она имеет достаточно широкие плечи, но это совершенно не мешает ей выглядеть на все сто. Какие же приемы используют стилисты для того, чтобы нивелировать ее особенность?

Многослойность – это хлеб и масло для широких плачей. А если вы еще выберете изделие с классической линией плеча или чуть выше предполагаемой посадки, то эффект превзойдет ожидания.

Стилист научила эффектно &quot;прятать&quot; широкие плечи: секреты стиля княгини Монако Шарлен

Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Очень хорошо моделируют плечи цветные блоки. К примеру, если одна полочка у жакета одного цвета, а вторая – другого. И лучше, когда есть контраст темного и светлого.

Стилист научила эффектно &quot;прятать&quot; широкие плечи: секреты стиля княгини Монако Шарлен

Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Ассиметрия всегда снимает фокус с широких плеч. Именно так часто в вечерних выходах стилисты закрывают княгине одно плечо и открывают другое.

Диагональные вырезы тоже хороши для таких плеч. Работаю так же, как и ассиметрия.

Стилист научила эффектно &quot;прятать&quot; широкие плечи: секреты стиля княгини Монако Шарлен

Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Идеальный выбор – горизонтальные воротники, не доходящие до плеч. Объемные шарфы и объемный ворот-стойка тоже будут хорошо моделировать плечи.

Кстати, стилист Вика Барва назвала топ-5 ошибок при выборе гардероба.

Напомним, что ранее стилист Ксения Господинова рассказала о модных сумках нового сезона.

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