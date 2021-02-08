Стиліст навчила ефектно "ховати" широкі плечі: секрети стилю княгині Монако Шарлін

"У тебе плечі, як у плавчихи". Коли чуєш такий комплімент – засмучуєшся. Широкі плечі завжди асоціюються з мужністю та чоловічим типом фігури. І все ж, невже жінка з такими плечима не може виглядати жіночно? Стиліст Карина Капріелова вирішила на прикладі знаменитості показати, як можна коригувати широкі плечі за допомогою грамотно підібраного гардероба. Беремо на замітку!

Так, експерт по стилю на своїй сторінці в Instagram дала слушні поради широкоплечим красуням, які хоч завуалювати за допомогою одяг цю особливість своєї фігури.

Однією такою красунею можна тільки захоплюватися. Це Шарлін, княгині Монако. Будучи професійною спортсменкою, вона має досить широкі плечі, але це зовсім не заважає їй виглядати на всі сто. Які ж прийоми використовують стилісти для того, щоб нівелювати її особливість?



Багатошаровість – це хліб і масло для широких плачів. А якщо ви виберете виріб з класичною лінією плеча або трохи вище передбачуваної посадки, то ефект перевершить очікування.

Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Дуже добре моделюють плечі кольорові блоки. Наприклад, якщо одна поличка у жакета одного кольору, а друга – іншого. І краще, коли є контраст темного і світлого.

Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Асиметрія завжди знімає фокус з широких плечей. Саме так часто у вечірніх виходах стилісти закривають княгині одне плече і відкривають інше.

Діагональні вирізи теж гарні для таких плечей. Працюю так само, як і асиметрія.

Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Ідеальний вибір – горизонтальні коміри, що не доходять до плечей. Об'ємні шарфи і об'ємний комір-стійка теж будуть добре моделювати плечі.