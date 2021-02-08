Стилист научила эффектно "прятать" широкие плечи: секреты стиля княгини Монако Шарлен

Одной такой красавицей можно только восхищаться. Это Шарлен, княгине Монако. Будучи профессиональной спортсменкой, она имеет достаточно широкие плечи, но это совершенно не мешает ей выглядеть на все сто. Какие же приемы используют стилисты для того, чтобы нивелировать ее особенность?



Многослойность – это хлеб и масло для широких плачей. А если вы еще выберете изделие с классической линией плеча или чуть выше предполагаемой посадки, то эффект превзойдет ожидания.

Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Очень хорошо моделируют плечи цветные блоки. К примеру, если одна полочка у жакета одного цвета, а вторая – другого. И лучше, когда есть контраст темного и светлого.

Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Ассиметрия всегда снимает фокус с широких плеч. Именно так часто в вечерних выходах стилисты закрывают княгине одно плечо и открывают другое.

Диагональные вырезы тоже хороши для таких плеч. Работаю так же, как и ассиметрия.

Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Идеальный выбор – горизонтальные воротники, не доходящие до плеч. Объемные шарфы и объемный ворот-стойка тоже будут хорошо моделировать плечи.