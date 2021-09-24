Стилист назвала 6 идеальных цветовых сочетаний в одежде этой осенью

Почему-то осенью хочется, чтоб образ был гармоничен на все 100% - ведь именно такая погода позволяет одеться по-настоящему красиво и элегантно. При этом важно правильно комбинировать модные оттенки и цвета между собой.

Цветовые сочетания на осень 2021:

КАРАМЕЛЬНЫЕ ОТТЕНКИ

Сочетания карамели, оттенка кэмел, молочных тонов всегда смотрится очень дорого. На мне базовое пальто - прямой крой, английский воротник. Такое пальто подходит КО ВСЕМУ и прослужит вам лет 10, не меньше. Джемпер тоже прям one love с кашемиром.



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ТЕМНО-СИНИЙ и МОЛОЧНЫЙ

На мне бежево-синяя расцветка, она менее контрастная и классно сочетается с бежевыми брюками. Добавляем темно-синее пальто (тоже очень базовое) - и получаем современный осенний образ. Если холодно, поверх можно добавить молочный или бежевый джемпер и шарф в бежево-синюю клетку.



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СИРЕНЕВЫЙ и СЕРЫЙ

Ну а если вы любите нежные тона, то обращайте внимание на сиреневый - это хит в сезоне осень 2021. Рекомендую сочетать его с серым и приглушенным синим. В этом образе кроме цвета еще два горячих тренда - свитер на молнии (кстати он очень теплый) и пальто-рубашка.



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МОЛОЧНЫЙ И ПРИНТ НА ЧЕРНОМ ФОНЕ

Универсальное платье на осень - черный фон и ненавязчивый принт. Его можно надеть и в нестрогий офис, и на свидание, и стилизовать в гранж с грубыми ботинками и оверсайз свитером. А если добавить к нему молочное пальто - то будет изящный и женственный осенний look.



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СЛОНОВАЯ КОСТЬ И БОРДОВЫЙ

Я знаю, вам это понравится - контраст, глубина. Оттенок бургунди идеален с молочным и черным. Платье оооочень комфортное, уютное, тепленькое, рекомендую. Пальто-тренч с кокеткой тоже потрясающе-красивое.



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ЧЕРНО-БЕЛАЯ КЛЕТКА И БИРЮЗОВЫЙ

Любите внимание? Выбирайте пальто в крупную клетку - базовый прямой крой, спокойные и при этом контрастные цвета. К такому пальто рекомендую выбрать шарф в тон одного из цветов клетки. Я бы в цвете тиффани взяла.

Иллюстративное фото (instagram.com/discoverstyle.ru)