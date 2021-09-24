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Стиліст назвала 6 ідеальних колірних поєднань в одязі цієї осені

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П'ятниця 24 вересня 2021 08:34
Стиліст назвала 6 ідеальних колірних поєднань в одязі цієї осені Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Чомусь восени хочеться, щоб образ був гармонійний на всі 100% - адже саме така погода дозволяє одягнутися по-справжньому красиво і елегантно. При цьому важливо правильно комбінувати модні відтінки і кольори між собою.

Стиліст Ольга Кім перерахувала в Instagram головні колірні поєднання осені 2021 і показала актуальні приклади образів.

Колірні поєднання на осінь 2021:

КАРАМЕЛЬНІ ВІДТІНКИ

Сполучення карамелі, відтінку кемел, молочних тонів завжди виглядає дуже дорого. На мені базове пальто - прямий крій, англійський комір. Таке пальто підходить до всього і прослужить вам років 10, не менше. Джемпер теж прям one love з кашеміром.

Стиліст назвала 6 ідеальних колірних поєднань в одязі цієї осені

ТЕМНО-СИНІЙ і МОЛОЧНИЙ

На мені бежево-синє забарвлення, воно менш контрастне і класно поєднується з бежевими брюками. Додаємо темно-синє пальто (теж дуже базове) - і отримуємо сучасний осінній образ. Якщо холодно, поверх можна додати молочний або бежевий джемпер і шарф в бежево-синю клітку.

Стиліст назвала 6 ідеальних колірних поєднань в одязі цієї осені

БУЗКОВИЙ І СІРИЙ

Ну а якщо ви любите ніжні тони, то звертайте увагу на бузковий - це хіт в сезоні осінь 2021. Рекомендую поєднувати його з сірим і приглушеним синім. У цьому образі крім кольору ще два гарячих тренди - светр на блискавці (до речі він дуже теплий) і пальто-сорочка.

Стиліст назвала 6 ідеальних колірних поєднань в одязі цієї осені

МОЛОЧНИЙ І ПРИНТ НА ЧОРНОМУ ТЛІ

Універсальне плаття на осінь - чорний фон і ненав'язливий принт. Його можна надіти і в нестрогий офіс, і на побачення, і стилізувати в гранж з грубими черевиками і оверсайз светром. А якщо додати до нього молочне пальто - то буде витончений і жіночний осінній look.

Стиліст назвала 6 ідеальних колірних поєднань в одязі цієї осені

СЛОНОВА КІСТКА І БОРДОВИЙ

Я знаю, вам це сподобається - контраст, глибина. Відтінок бургунді ідеальний з молочним і чорним. Сукня дуууже комфортна, затишна, тепленька, рекомендую. Пальто-тренч з кокеткою теж приголомшливо-красиве.

Стиліст назвала 6 ідеальних колірних поєднань в одязі цієї осені

ЧОРНО-БІЛА КЛІТИНА І БІРЮЗОВИЙ

Любите увагу? Вибирайте пальто у велику клітку - базовий прямий крій, спокійні і при цьому контрастні кольори. До такого пальто рекомендую вибрати шарф в тон одного з кольорів клітини. Я б в кольорі Тіффані взяла.

Стиліст назвала 6 ідеальних колірних поєднань в одязі цієї осеніІлюстративне фото (instagram.com/discoverstyle.ru)

Нагадаємо, раніше стиліст поділилася лайфхаками, як оживити образ за допомогою нестандартних прийомів.

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