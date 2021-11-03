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Стилист раскрыла 9 секретов идеального гардероба

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Среда 03 ноября 2021 08:27
Стилист раскрыла 9 секретов идеального гардероба Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Каждая женщина мечтает создать идеальный именно для нее гардероб - чтобы все подчеркивало достоинства, скрывало недостатки и позволяло создавать стильные образы каждый день.

Стилист-имиджмейкер Алина Некипелая собрала в Instagram основные правила стильного, функционального, рационального и работающего на вас гардероба.

Есть правила, но их нужно адаптировать под себя. Потому что мы все разные. И эти правила отлично сработают у каждой из вас, если вы сможете их проработать и внедрить в свои гардеробы.

Основной принцип составления идеального гардероба - это умение воплотить в одежде совокупность подходящих вам трендов, основываясь на своих особенностях внешности, фигуры, образа жизни, целей и задач на внешний вид.

Я понимаю, что не у всех это получается, но если захотеть и изучить, а потом внедрить, то все возможно.

9 секретов идеального гардероба:

1. Учитывайте свой образ жизни

Стилист раскрыла 9 секретов идеального гардероба

2. Учитывайте свои особенности фигуры и внешности

Стилист раскрыла 9 секретов идеального гардероба

3. Знание своей стилевой концепции

Стилист раскрыла 9 секретов идеального гардероба

4. Анализ модных трендов

Стилист раскрыла 9 секретов идеального гардероба

5. Не бойтесь добавлять цвет и принты

Стилист раскрыла 9 секретов идеального гардероба

6. Качество вещей

Стилист раскрыла 9 секретов идеального гардероба

7. Разбирайте гардероб почаще

Стилист раскрыла 9 секретов идеального гардероба

8. Любовь к вещам

Стилист раскрыла 9 секретов идеального гардероба

9. Добавляйте украшения и аксессуары

Стилист раскрыла 9 секретов идеального гардеробаИллюстративное фото (instagram.com/alina_nekipelaya)

Ранее стилист назвала топ-7 частых ошибок зимнего гардероба, которых лучше избегать.

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