Стилист раскрыла 9 секретов идеального гардероба
Каждая женщина мечтает создать идеальный именно для нее гардероб - чтобы все подчеркивало достоинства, скрывало недостатки и позволяло создавать стильные образы каждый день.
Стилист-имиджмейкер Алина Некипелая собрала в Instagram основные правила стильного, функционального, рационального и работающего на вас гардероба.
Есть правила, но их нужно адаптировать под себя. Потому что мы все разные. И эти правила отлично сработают у каждой из вас, если вы сможете их проработать и внедрить в свои гардеробы.
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Основной принцип составления идеального гардероба - это умение воплотить в одежде совокупность подходящих вам трендов, основываясь на своих особенностях внешности, фигуры, образа жизни, целей и задач на внешний вид.
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Я понимаю, что не у всех это получается, но если захотеть и изучить, а потом внедрить, то все возможно.
9 секретов идеального гардероба:
1. Учитывайте свой образ жизни
2. Учитывайте свои особенности фигуры и внешности
3. Знание своей стилевой концепции
4. Анализ модных трендов
5. Не бойтесь добавлять цвет и принты
6. Качество вещей
7. Разбирайте гардероб почаще
8. Любовь к вещам
9. Добавляйте украшения и аксессуары
Иллюстративное фото (instagram.com/alina_nekipelaya)
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