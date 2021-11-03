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Стиліст розкрила 9 секретів ідеального гардеробу

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Середа 03 листопада 2021 08:27
Стиліст розкрила 9 секретів ідеального гардеробу Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Кожна жінка мріє створити ідеальний саме для неї гардероб - щоб все підкреслювало достоїнства, приховувало недоліки і дозволяло створювати стильні образи кожен день.

Стиліст-іміджмейкер Аліна Некипіла зібрала в Instagram основні правила стильного, функціонального, раціонального і працюючого на вас гардероба.

Є правила, але їх потрібно адаптувати під себе. Тому що ми всі різні. І ці правила відмінно спрацюють у кожної з вас, якщо ви зможете їх опрацювати і впровадити в свої гардероби.

Основний принцип складання ідеального гардеробу - це вміння втілити в одязі сукупність відповідних вам трендів, грунтуючись на своїх особливостях зовнішності, фігури, способу життя, цілей і завдань на зовнішній вигляд.

Я розумію, що не у всіх це виходить, але якщо захотіти і вивчити, а потім впровадити, то все можливо.

9 секретів ідеального гардеробу:

1. Враховуйте свій спосіб життя

Стиліст розкрила 9 секретів ідеального гардеробу

2. Враховуйте свої особливості фігури і зовнішності

Стиліст розкрила 9 секретів ідеального гардеробу

3. Знання своєї стильової концепції

Стиліст розкрила 9 секретів ідеального гардеробу

4. Аналіз модних трендів

Стиліст розкрила 9 секретів ідеального гардеробу

5. Не бійтеся додавати колір і принти

Стиліст розкрила 9 секретів ідеального гардеробу

6. Якість речей

Стиліст розкрила 9 секретів ідеального гардеробу

7. Розбирайте гардероб частіше

Стиліст розкрила 9 секретів ідеального гардеробу

8. Любов до речей

Стиліст розкрила 9 секретів ідеального гардеробу

9. Додавайте прикраси та аксесуари

Стиліст розкрила 9 секретів ідеального гардеробуІлюстративне фото (instagram.com/alina_nekipelaya)

Раніше стиліст назвала топ-7 частих помилок зимового гардеробу, яких краще уникати.

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