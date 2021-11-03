Стиліст розкрила 9 секретів ідеального гардеробу
Кожна жінка мріє створити ідеальний саме для неї гардероб - щоб все підкреслювало достоїнства, приховувало недоліки і дозволяло створювати стильні образи кожен день.
Стиліст-іміджмейкер Аліна Некипіла зібрала в Instagram основні правила стильного, функціонального, раціонального і працюючого на вас гардероба.
Є правила, але їх потрібно адаптувати під себе. Тому що ми всі різні. І ці правила відмінно спрацюють у кожної з вас, якщо ви зможете їх опрацювати і впровадити в свої гардероби.
Основний принцип складання ідеального гардеробу - це вміння втілити в одязі сукупність відповідних вам трендів, грунтуючись на своїх особливостях зовнішності, фігури, способу життя, цілей і завдань на зовнішній вигляд.
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Я розумію, що не у всіх це виходить, але якщо захотіти і вивчити, а потім впровадити, то все можливо.
9 секретів ідеального гардеробу:
1. Враховуйте свій спосіб життя
2. Враховуйте свої особливості фігури і зовнішності
3. Знання своєї стильової концепції
4. Аналіз модних трендів
5. Не бійтеся додавати колір і принти
6. Якість речей
7. Розбирайте гардероб частіше
8. Любов до речей
9. Додавайте прикраси та аксесуари
Ілюстративне фото (instagram.com/alina_nekipelaya)
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