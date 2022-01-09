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Стильная альтернатива: Андре Тан подсказал, чем можно заменить шапку зимой

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Воскресенье 09 января 2022 08:38
Стильная альтернатива: Андре Тан подсказал, чем можно заменить шапку зимой Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Теплый головной убор - обязательный атрибут и попутчик холодного времени года. Многие девушки убеждены, что шапки совершенно им не идут и комбинировать их с образом очень тяжело. Чем же можно заменить шапку зимой?

Дизайнер Андре Тан предложил в Instagram топ-5 вариантов головнх уборов, которые станут хорошей альтренативой шапке.

Капор

Капор сочетается с любой одеждой. Стоит обратить особое внимание на пару "капор + пуховик-одеяло". Это настоящий тренд сезона! Если переживаете за свою укладку - выбирайте неплотно прилегающий мягкий капор.

Стильная альтернатива: Андре Тан подсказал, чем можно заменить шапку зимой

Иллюстративное фото (фото: andre_tan_official)

Балаклава

Многие путают балаклаву с капором, но это разные модели. Балаклаву лучше носить с гладкко зачесанными волосами из-за того, что она плотно прилегает к голове.Она отлично гармонирует в обазе с объемной шубой из искусственного меха.

Стильная альтернатива: Андре Тан подсказал, чем можно заменить шапку зимой

Иллюстративное фото (фото: andre_tan_official)

Косынка

Косынки из хлопка, меха и даже кожи смело становятся хитами продаж. Они отлично смотрятся с любым овалом лица. Сочетайте косынку с приталенным пальто, шубой, жакетом, платьем или даже с джинсами и грубыми ботинками.

Стильная альтернатива: Андре Тан подсказал, чем можно заменить шапку зимой

Иллюстративное фото (фото: andre_tan_official)

Панама

Чтобы сделать этот головной убор универсальным, стоит остановиться на спокойных оттенках и кастомизировать панаму в зависимости от повода: значки, модные цепочки и даже платки. Их можно надевать в качестве первого слоя, что особенно актуально в холода.

Стильная альтернатива: Андре Тан подсказал, чем можно заменить шапку зимой

Иллюстративное фото (фото: andre_tan_official)

Чепец

После выхода в свет актрисы Эммы Коррин в чепце от Miu Miu бледно-лимонного цвета популярность этого аксессуара стремительно пошла в гору. Этот головной убор смело можно сочетать с пальто-оверсайз, лаконичным платьем в длине миди или даже юбкой с пайетками. По обуви — ботильоны на устойчивом каблуке или киттен-хил.

Стильная альтернатива: Андре Тан подсказал, чем можно заменить шапку зимой

Иллюстративное фото (фото: andre_tan_official)

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