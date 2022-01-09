Стильна альтернатива: Андре Тан підказав, чим можна замінити шапку взимку

Теплий головний убір - обов'язковий атрибут і попутник холодної пори року. Багато дівчат переконані, що шапки абсолютно їм не йдуть і комбінувати їх з образом дуже важко. Чим же можна замінити шапку взимку?

Капор

Капор поєднується з будь-яким одягом. Варто звернути особливу увагу на пару "капор + пуховик-ковдра". Це справжній тренд сезону! Якщо переживаєте за свою укладку - обирайте нещільно прилеглий м'який капор.





Ілюстративне фото (фото: andre_tan_official)

Балаклава

Багато хто плутає балаклаву з капором, але це різні моделі. Балаклаву краще носити з гладкко зачесаним волоссям через те, що вона щільно прилягає до голови. Вона відмінно гармонує в обазі з об'ємною шубою зі штучного хутра.





Ілюстративне фото (фото: andre_tan_official)

Косинка

Косинки з бавовни, хутра і навіть шкіри сміливо стають хітами продажів. Вони відмінно виглядають з будь-яким овалом обличчя. Поєднуйте косинку з приталеним пальто, шубою, жакетом, сукнею або навіть з джинсами і грубими черевиками.





Ілюстративне фото (фото: andre_tan_official)

Панама

Щоб зробити цей головний убір універсальним, варто зупинитися на спокійних відтінках і кастомізувати панаму в залежності від приводу: значки, модні ланцюжки і навіть хустки. Їх можна надягати в якості першого шару, що особливо актуально в холоди.





Ілюстративне фото (фото: andre_tan_official)

Чепець

Після виходу в світ актриси Емми Коррін в Чепці від Miu Miu блідо-лимонного кольору популярність цього аксесуара стрімко пішла в гору. Цей головний убір сміливо можна поєднувати з пальто-оверсайз, лаконічним сукнею в довжині міді або навіть спідницею з паєтками. За взуттям - ботильйони на стійкому каблуці або кіттен-хіл.

Ілюстративне фото (фото: andre_tan_official)