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Стильная блуза и пиджак-оверсайз: Тина Кунаки показала образ на весну, который подойдет всем

Автор: Lite

Тина Кунаки в последнее время активно снимается для многих глянцевых изданий. В одной из последних фотосессий она предстала в стильном образе, который можно брать на вооружение этой весной.

Стильный снимок, которым Тина поделилась в своем блоге, спустя только первый час собрал массу восхищенных комментариев.

Тина в съемке надела стильную трехцветную блузу с высоким закрытым воротом, сверху которую украшает изысканное колье с голубыми камнями. В комплекте к нему идет и моносерьга, которая сейчас на пике популярности. Дополняет образ объемный пиджак с бахромой, который сделал хрупкую фигуру Кунаки просто совершенной.

Волосы молодой жене Венсана Касселя убрали в гладкую укладку, а макияж сделали блестящим, с завораживающим мерцанием золотистого хайлайтера.

Новый образ Тины Кунаки (фото: instagram.com/tinakunakey)

"Мадам", - подписала Тина свое фото. "Притягательная", "Лучшая", "Неземная", "Королева", "Я чувствую гордость, что живу в одном мире с тобой", "Вау", "Красивая", "Полная красоты", - просто засыпали ее страницу фолловеры.

Также недавно Тина восхищала сеть смелым домашним фото.

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Новости Украины Тина Кунакимодастиль
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