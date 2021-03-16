RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Стильна блуза і піджак-оверсайз: Тіна Кунакі показала образ на весну, який підійде всім

Автор: Lite

Тіна Кунакі останнім часом активно знімається для багатьох глянцевих видань. В одній з останніх фотосесій вона постала в стильному образі, який можна брати на озброєння цієї весни.

Стильний знімок, яким Тіна поділилася у своєму блозі, вже в перший годину зібрав масу захоплених коментарів.

Тіна в зйомці одягла стильну триколірну блузу з високим закритим коміром, зверху яку прикрашає вишукане кольє з блакитним камінням. В комплекті до нього йде і моносерьга, що зараз на піку популярності. Доповнює образ об'ємний піджак з бахромою, який зробив тендітну фігуру Кунакі просто досконалою.

Волосся молодій дружині Венсана Касселя прибрали в гладку зачіску, а макіяж зробили блискучим, з захоплюючим мерехтінням золотистого хайлайтера.

Новий образ Тіни Кунакі (фото: instagram.com/tinakunakey)

"Мадам", - підписала Тіна своє фото. "Приваблива", "Найкраща", "Неземна", "Королева", "Я відчуваю гордість, що живу в одному світі з тобою", "Вау", "Красива", "Повна краси", - просто засипали її сторінку фоловери.

Також нещодавно Тіна захоплювала мережу сміливим домашнім фото.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Тина Кунакимодастиль
Читайте також
Терміново повторити: Белла Хадід блиснула спокусливим тілом в трендовому весняному образі
Трендова стрижка і сміливе декольте: 46-річна Пенелопа Крус підірвала мережу новим образом
Прогноз погоди