Стильно і комфортно: Ельза Хоск показала, як носити шкіряні штани цієї осені
Ельза Хоск показала, що за допомогою шкіряних штанів можна скласти комфортний образ на кожен день. Незвичайне поєднання, яке цієї осені стане чудовою альтернативою спокусливим лукам.
Пост у блозі шведської моделі з'явився кілька годин тому і вже встиг завоювати серця її фанатів.
Ікона стилю і модель Ельза Хоск знову віддала перевагу українському бренду. Дівчина вибрала для свого нового образу чорні шкіряні штани від львівського бренду Cultnaked вартістю $210. Доповнили їх синя футболка на пару розмірів більше, а також кеди бежевого кольору, кислотно-зелена сумочка Balenciaga і маса золотих прикрас. Вийшло стильно і невимушено. Надихаємося!
Нагадаємо, раніше в таких брюках вже з'являлися інші зірки світового масштабу. Кендалл Дженнер поєднує їх з шкіряним топом. А співачка Аріана Гранде - з дизайнерським ліфом.
Деталі лука Ельзи Хоск, а також інші зірки в таких же штанях (фото: instagram.com/hoskelsa)
Раніше ми писали, що Ельза Хоск показала спокусливий вечірній образ. Ідеально для побачень з коханим!