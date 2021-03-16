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Стильно и просто: Белла Хадид демонстрирует, как носить маленькое черное платье

Новина українською → Нью-Йорк, Вторник 16 марта 2021 22:30
Стильно и просто: Белла Хадид демонстрирует, как носить маленькое черное платье Белла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)
Автор: Lite

Белла Хадид снялась в новой рекламной кампании, в этот раз девушка примерила стильные вещи от Marc Jacobs.

В своем блоге она поделилась целой серией фото, на которых предстала в соблазнительном образе, продуманном от и до.

Белла надела мини-платье черного цвета с глубоким вырезом, которое дополнила длинными перчатками, а также серыми сапогами со шнуровкой на высокой платформе. В руках одна из самых популярных моделей в мире держала ярко-желтую сумочку, цвет которой отлично перекликался с такого же оттенка прядями в волосах Беллы. Последний штрих - макияж в бежевых оттенках.

Стильно и просто: Белла Хадид демонстрирует, как носить маленькое черное платьеСтильно и просто: Белла Хадид демонстрирует, как носить маленькое черное платьеСтильно и просто: Белла Хадид демонстрирует, как носить маленькое черное платьеСтильно и просто: Белла Хадид демонстрирует, как носить маленькое черное платьеБелла Хадид в новом образе (фото: instagram.com/bellahadid)

Белла Хадид загрузила в галерею сразу несколько снимков, чтобы показать увлекательный процесс съемки. Заодно поклонники смогли рассмотреть ее образ со всех сторон и во всех деталях. И фанаты остались более чем довольны. Многие отметили, что Белла прекрасна, как всегда, а ее точеная фигура стала еще более стройной.

Ранее Белла Хадид показала несколько весенних образов, которые вдохновят на модные эксперименты.

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