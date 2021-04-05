UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Стильно и просто: Кендалл Дженнер показала, как носить самое модное платье этой весны

Автор: Lite

Кендалл Дженнер - одна из признанных модных икон сети - показала новый весенний образ. Она соединила в луке сразу несколько трендов. Вдохновляемся!

25-летняя супермодель запостила целую галерею снимков, в которой ее можно рассмотреть со всех сторон.

Для весеннего пикника девушка выбрала платье макси с рукавами-фонариками, подчеркнутой линией талии и выразительным лифом. Изюминка его также и в оттенке: бледно-розовое, с цветочным принтом, оно сделало образ по-весеннему свежим и милым. Идеальным дополнением к нему стали сапоги-казаки, которые уже который сезон считаются трендом номер один.

Кендалл показала, как носить платье макси (фото: instagram.com/kendalljenner)

Из аксессуаров одна из младших сестер Кардашьян-Дженнер выбрала крупные сережки-кольца, а также солнцезащитные очки. Также ее платье украшали "букеты" цветов на груди и на рукавах.

Кендалл Дженнер подобрала купальник под платье (фото: instagram.com/kendalljenner)

Позже супермодель показала и фото в купальнике (или же нижнем белье). Причем он также был подобран в одном стиле с платьем - в мелкий цветочек. Что ж, девушка явно постаралась на славу со своим образом.

Ранее Кендалл показала, какой маникюр она сделала для нового сезона.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины стильмодатрендКендалл Дженнер
Читайте также
Палитра сезона: самые модные цвета весны и лета 2021
5 главных трендов весны и лета 2021: блогеры уже сделали их must-have гардероба
Прогноз погоды