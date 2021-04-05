Стильно и просто: Кендалл Дженнер показала, как носить самое модное платье этой весны

Кендалл Дженнер - одна из признанных модных икон сети - показала новый весенний образ. Она соединила в луке сразу несколько трендов. Вдохновляемся!
25-летняя супермодель запостила целую галерею снимков, в которой ее можно рассмотреть со всех сторон.
Для весеннего пикника девушка выбрала платье макси с рукавами-фонариками, подчеркнутой линией талии и выразительным лифом. Изюминка его также и в оттенке: бледно-розовое, с цветочным принтом, оно сделало образ по-весеннему свежим и милым. Идеальным дополнением к нему стали сапоги-казаки, которые уже который сезон считаются трендом номер один.
Кендалл показала, как носить платье макси (фото: instagram.com/kendalljenner)
Из аксессуаров одна из младших сестер Кардашьян-Дженнер выбрала крупные сережки-кольца, а также солнцезащитные очки. Также ее платье украшали "букеты" цветов на груди и на рукавах.
Кендалл Дженнер подобрала купальник под платье (фото: instagram.com/kendalljenner)
Позже супермодель показала и фото в купальнике (или же нижнем белье). Причем он также был подобран в одном стиле с платьем - в мелкий цветочек. Что ж, девушка явно постаралась на славу со своим образом.
Ранее Кендалл показала, какой маникюр она сделала для нового сезона.