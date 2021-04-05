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Стильно і просто: Кендалл Дженнер показала, як носити наймодніше плаття цієї весни

Автор: Lite

Кендалл Дженнер - одна з визнаних модних ікон мережі - показала новий весняний образ. Вона поєднала в луці відразу кілька трендів. Надихаємося!

25-річна супермодель запостила цілу галерею знімків, в якій її можна розглянути з усіх боків.

Для весняного пікніка дівчина вибрала сукню максі з рукавами-ліхтариками, підкресленою лінією талії і виразним ліфом. Родзинка її також і у відтінку: блідо-рожеве, з квітковим принтом, плаття зробило образ по-весняному свіжим і милим. Ідеальним доповненням до нього стали чоботи-козаки, які вже котрий сезон вважаються трендом номер один.

Кендалл показала, як носити сукню максі (фото: instagram.com/kendalljenner)

З аксесуарів одна з молодших сестер Кардашьян-Дженнер вибрала великі сережки-кільця, а також сонцезахисні окуляри. Також її сукню прикрашали "букети" квітів на грудях і на рукавах.

Кендалл Дженнер подібрала купальник під сукню (фото: instagram.com/kendalljenner)

Пізніше супермодель показала і фото в купальнику (або ж спідній білизні). Причому він також був підібраний в одному стилі з платтям - в дрібну квіточку. Що ж, дівчина явно постаралася на славу зі своїм аутфітом.

Раніше Кендалл показала, який манікюр вона обрала для нового сезону.

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Новини України стильмодатрендКендалл Дженнер
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