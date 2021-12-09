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Стильно и символично: Кейт Миддлтон показала яркий образ, который точно останется в истории

Автор: RBC.UA

8 декабря в Вестминстерском Аббатстве состоялся благотворительный рождественский концерт Together at Christmas, инициатором которого выступила Кейт Миддлтон. Торжественное событие, которое будет транслироваться на британском телевидении накануне праздника, герцогиня посетила вместе с мужем - принцем Уильямом.

Для концерта Кейт подобрала стильный и символичный образ, которому пророчат стать историческим.

39-летняя икона стиля надела алое платье-пальто Catherine Walker с бантом на груди, которое дополнила лодочками Gianvito Rossi ему в тон. В руках герцогиня держала черный клатч Miu Miu, а в качестве украшений выбрала серьги с бриллиантами и сапфирами из коллекции Елизаветы II, которые получила от принца Уильяма еще 10 лет назад. Завершали безупречный наряд укладка с небрежно рассыпанными по плечам завитыми локонами и макияж с освежающим эффектом.

Кейт Миддлтон устроила праздничный концерт (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

Образ Кейт Миддлтон эксперты называют не только торжественным и как всегда стильным, но и очень символичным. Он продуман до мелочей, а каждая вещь говорит о важности семейных ценностей. В таком же пальто, но черного цвета, герцогиня была одета на похоронах принца Филиппа. Таким образом, жена принца Уильяма воздала дань уважения памяти почившему герцогу Эдинбургскому. И буквально выступила инициатором сплочения королевской семьи накануне рождественских праздников.

И выбрала стильный и символичный образ (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

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