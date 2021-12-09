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Стильно і символічно: Кейт Міддлтон показала яскравий образ, який точно залишиться в історії

Автор: RBC.UA

8 грудня у Вестмінстерському абатстві відбувся благодійний різдвяний концерт Together at Christmas, ініціатором якого виступила Кейт Міддлтон. Урочиста подія, яка транслюватиметься на британському телебаченні напередодні свята, герцогиня відвідала разом з чоловіком - принцом Уільямом.

Для концерту Кейт підібрала стильний і символічний образ, якому пророкують славу історичного.

39-річна ікона стилю одягла червону сукню-пальто Catherine Walker з бантом на грудях, яку доповнила човниками Gianvito Rossi йому в тон. В руках герцогиня тримала чорний клатч Miu Miu, а в якості прикрас вибрала сережки з діамантами і сапфірами з колекції Єлизавети II, які отримала від принца Уільяма ще 10 років тому. Завершували бездоганний аутфіт укладка з недбало розсипаними по плечах завитими локонами і макіяж з освіжаючим ефектом.

Кейт Міддлтон влаштувала святковий концерт (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

Образ Кейт Міддлтон експерти називають не тільки урочистим і як завжди стильним, але і дуже символічним. Він продуманий до дрібниць, а кожна річ говорить про важливість сімейних цінностей. У такому ж пальто, але чорного кольору, герцогиня була одягнена на похоронах принца Філіпа. Таким чином, дружина принца Уільяма віддала данину поваги пам'яті покійному герцогу Единбурзькому. І буквально виступила ініціатором згуртування королівської сім'ї напередодні різдвяних свят.

І вибрала стильний і символічний образ (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

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