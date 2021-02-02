Стильно и соблазнительно: Дженнифер Лопес показала, как носить платье-рубашку

Дженнифер Лопес показала новый стильный образ, созданный для съемки известного бренда аксессуаров Coach. В новом весеннем сезоне точно пригодится, вдохновляемся!

Певица надела белое платье-рубашку свободного кроя, расписанное надписями. Объемное и легкое, оно сделало фигуру звезды невероятно хрупкой и соблазнительной. Идеальным дополнением к нему стали кеды: Джей Ло примерила сразу два варианта, синие и коричневые с принтом классической формы. Из аксессуаров Лопес подобрали крупные серьги-кольца и заколки.

Певица в новом образе (фото: instagram.com/jlo)

Дженнифер красуется с милой прической - волосы ей заплели в два пучка. Макияж сделали натуральный, но выразительный. Визажисты подчеркнули хайлайтером гладкую сияющую кожу звезды, коричневыми тенями - выразительные глаза, а по губам слегка "прошлись" розовым блеском. Получилось дерзко и соблазнительно!

Лопес позирует на машине, а также во дворе. Выглядит 51-летняя знаменитость невероятно молодо, словно ей лет на 20 меньше. На странице бренда под опубликованными фото уже появилось море огненных эмодзи и эмоциональных комментариев. Фанаты называют Лопес "королевой", "самой красивой в мире" и "прекрасной, как всегда".

Ранее певица рассказала, как ей удается выглядеть столь роскошно.