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Стильно и соблазнительно: Ким Кардашьян покорила сеть безупречным образом на выход

Новина українською → Вторник 01 декабря 2020 21:27
Стильно и соблазнительно: Ким Кардашьян покорила сеть безупречным образом на выход Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Lite

Звезда выглядит потрясающе!

Ким Кардашьян обожает разнообразные наряды. Как на выход, так и для повседневной жизни 40-летняя бизнесвумен старается одеваться стильно и со вкусом. Все свои эксперименты она выкладывает в сеть, вдохновляя фолловеров. Новый пост в необычном образе появился в блоге звезды несколько часов назад.

Стильно и соблазнительно: Ким Кардашьян покорила сеть безупречным образом на выходСтильно и соблазнительно: Ким Кардашьян покорила сеть безупречным образом на выходСтильно и соблазнительно: Ким Кардашьян покорила сеть безупречным образом на выходКим в новом образе (фото: instagram.com/kimkardashian)

Ким выбрала для нового выхода в свет телесного оттенка гольф, а также ярко-голубые кожаные брюки с высокой посадкой. Обувь она взяла изысканную: туфли на шпильке с брошью отлично сочетались со всем образом. Ким сделала свою любимую прическу, собрав волосы в высокую косу. А макияж віаполнила яркий и выразительный, с длинными стрелками, голубыми тенями в тон штанам и чувственными губами. Тон лица она хорошо проработала бронзатором, так что выглядела загорелой, словно только вернулась с райских островов.

Галерея со стильными фото набрала более 1, 5 миллионов лайков. Фанаты не устают писать комплименты Ким, восхищаясь ее фигурой, а также тем, как ей удается выглядеть так роскошно из раза в раз.

Напомним, ранее Ким Кардашьян показала фото в откровенном комбинезоне из латекса.

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