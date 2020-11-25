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Еще горячее: Ким Кардашьян блистает в откровенном комбинезоне и с новым цветом волос

Новина українською → Среда 25 ноября 2020 22:32
Еще горячее: Ким Кардашьян блистает в откровенном комбинезоне и с новым цветом волос Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Lite

Звезда предстала с рыжими волосами

Ким Кардашьян всегда любила менять образы. А потому многочисленные поклонники привыкли видеть ее с разными прическами. Тем не менее, инстадива всегда найдет еще более необычный способ удивить их. Несколько часов назад шатенка с недавних пор показала фото, где предстала с рыжими волосами.

Еще горячее: Ким Кардашьян блистает в откровенном комбинезоне и с новым цветом волосЕще горячее: Ким Кардашьян блистает в откровенном комбинезоне и с новым цветом волосКим в новом образе (фото: instagram.com/kimkardashian)

"Огненный" образ Ким сделали для промо ее коллекции косметики. В нем она уже появлялась ранее, но теперь решила вспомнить эффектный лук. Знаменитость позирует в красно-оранжевом комбинезоне из латекса, который подчеркнул ее пышную грудь, роскошные бедра и тонкую талию. Дополнили наряд туфли на высоком каблуке. Макияж в теплых тонах и необычная стрижка сделали Ким просто неузнаваемой. Но такой же соблазнительной и стильной. Что тут же отметили подписчики.

"Ты выглядишь невероятно", "Ты лучшая", "Вау", "Тебе невероятно к лицу этот оттенок", "Просто огонь", "Ты восхитительная", "Я не могу насмотреться", - пишут они восторженные комментарии. Многие также отметили, что красный - однозначно цвет Ким. Что ж, сложно поспорить.

Ранее мы писали, что Ким появилась в белоснежном бикини, которое показало, что 40-летняя знаменитость в отличной форме.

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