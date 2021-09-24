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Топ лучших образов: стилист показала, с чем носить грубые ботинки осенью

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Пятница 24 сентября 2021 18:07
Топ лучших образов: стилист показала, с чем носить грубые ботинки осенью Грубые ботинки подходят ко всему (фото: pexels.com)
Автор: Татьяна Турчаникова

Грубые ботинки не покидают модные подиумы уже который сезон - и эта осень не стала исключением.

Стилист Яна Лунькова в своем Instagram показала топ ярких образов с грубыми ботинками на осень 2021 и рассказала, что, в целом, ограничений, как их носить, нет.

Все зависит от ваших предпочтений, насмотренности, и, конечно, актуальности используемых в образе вещей. Цвет обуви может быть любым, смело носим светлые ботинки под темные образы и наоборот.

Топ лучших образов: стилист показала, с чем носить грубые ботинки осенью

Какая осень без грубых ботинок? (фото: instagram.com/hannaschonberg)

Как носить грубые ботинки осенью 2021:

  • с джинсами
  • брюками
  • юбкой-мини (колготки на ваше усмотрение: фантазийные или однотон)
  • шортами
  • платьями
  • с брючным костюмом (для смелых)
  • с трикотажным костюмом

Уже не в тренде: стилист показала, какие вещи не стоит покупать на осень 2021

Как носить грубые ботинки этой осенью: примеры луков

  • И с шортами, и с юбкой.

Топ лучших образов: стилист показала, с чем носить грубые ботинки осенью

  • С коротким платьем

Топ лучших образов: стилист показала, с чем носить грубые ботинки осенью

  • С брюками

Топ лучших образов: стилист показала, с чем носить грубые ботинки осенью

  • С длинной юбкой

Топ лучших образов: стилист показала, с чем носить грубые ботинки осенью

  • Со спортивными штанами

Топ лучших образов: стилист показала, с чем носить грубые ботинки осенью

  • С трендовыми брюками

Топ лучших образов: стилист показала, с чем носить грубые ботинки осенью

  • С джинсами

Топ лучших образов: стилист показала, с чем носить грубые ботинки осенью

Грубые ботинки подходят ко всему (фото: instagram.com/lunkova_yana)

Раньше стилист показала, как лучше всего носить тренч этой осенью, по-спортивному расслабленно.

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