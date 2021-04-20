Стильно или старомодно? Эксперт рассказала, как создать прилегающий образ

1 правило: закрываем паховую зону, если хочется надеть скинни или кожаные леггинсы, то паховую зону стоит закрыть с помощью дополнительного слоя. Это может быть жакет, кардиган или просто сочетание удлинённой рубашки и укороченного жилета.

2 правило: если хочется надеть сапоги и заправить в них брюки/ джинсы, то, чтобы образ не выглядел старомодно, стоит выбрать более удлиненный верх, но самое главное — это собрать многослойный образ, который будет выглядеть интересно.

Топ с высоким горлом+ рубашка, рубашка + жилет, водолазка+ рубашка, жилет + жакет. В таком образе важна верная комбинация, иначе образ будет выглядеть устаревшим.

3 правило: если хочется надеть мини-юбку и каблук, то всегда закрываем верхнюю зону, а это значит, что никаких блузок с коротким рукавом, никаких прилегающих, открытых верхов. Идеальным решением будет сочетание закрытой водолазки и жакета или более объемный и закрытый свитер,а вниз можно надеть и каблук и мини-юбку.

4 правило: привычный образ в виде прилегающей футболки и скинни всем по душе, но он совсем потерял актуальность. На что заменить? На кроп-топ и расстёгнутую рубашку, так мы не потеряем прилегающий образ, а лишь осовременим его.

5 правило: длину тоже надо выбрать правильно: укороченное худи оверсайз и прилегающие брюки открывают паховую зону, а вот многослойный вариант с футболкой и худи уже выглядит очень современно.

Иллюстративное фото (instagram.com/mihi_style)