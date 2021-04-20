Стильно або старомодно? Експерт розповіла, як створити прилеглий образ

1 правило: закриваємо пахову зону, якщо хочеться вдягти скінні або шкіряні легінси, то пахову зону варто закрити за допомогою додаткового шару. Це може бути жакет, кардиган або просто поєднання подовженої сорочки і укороченого жилета.

2 правило: якщо хочеться надіти чоботи і заправити в них штани/ джинси, то, щоб образ не виглядав старомодно, варто вибрати більш подовжений верх, але найголовніше — це зібрати багатошаровий образ, який буде виглядати цікаво.

Топ з високим горлом+ сорочка, сорочка + жилет, водолазка+ сорочка, жилет + жакет. У такому образі важливою є вірна комбінація, інакше образ буде виглядати застарілим.

3 правило: якщо хочеться надіти міні-спідницю і каблук, то завжди закриваємо верхню зону, а це значить, що ніяких блузок з коротким рукавом, ніяких прилеглих, відкритих верхів. Ідеальним рішенням буде поєднання закритої водолазки і жакета або більш об'ємний і закритий светр, а вниз можна надіти і каблук і міні-спідницю.

4 правило: звичний образ у вигляді прилеглої футболки і скінні всім по душі, але він зовсім втратив актуальність. На що замінити? На кроп-топ і розстібнуту сорочку, так ми не втратимо прилеглий образ, а лише осучаснимо його.

5 правило: довжину теж треба вибрати правильно: вкорочене худі оверсайз і прилеглі штани відкривають пахову зону, а ось багатошаровий варіант з футболкою і худі вже виглядає дуже сучасно.

Ілюстративне фото (instagram.com/mihi_style)