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Стильно и тепло: Ирина Шейк показала, как носить ультрамодный пуховик этой зимой

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Понедельник 10 января 2022 21:21
Стильно и тепло: Ирина Шейк показала, как носить ультрамодный пуховик этой зимой Ирина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)
Автор: RBC.UA

Ирина Шейк, которая недавно отметила свой 36-й день рождения, продолжает устраивать прогулки со своей дочерью, которые напоминают выходы на подиум.

В этот раз она примерила бежевый оверсайз-пуховик Burberry стоимостью около 85 000 грн, который дополнила шерстяной шапкой, солнцезащитными очками и перчатками. Они отлично сочетались с черными брюками прямого кроя.

Лея, которой из-за погодных условий также пришлось утеплиться и на время забыть о своих платьях принцессы, надела парку, меховые сапожки, шапку и шарф. Девочка в этот раз была не в особо хорошем расположении духа, но стойко выдержала прогулку.

Напомним, модель, которую показала Ирина Шейк, сегодня на пике популярности. К тому же объемные пуховики отлично сочетаются с массой вещей. Найти куртку на нужный бюджет также не составит труда. Так что вдохновляемся!

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