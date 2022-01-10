Стильно і тепло: Ірина Шейк показала, як носити ультрамодний пуховик цієї зими

Ірина Шейк, яка нещодавно відзначила свій 36-й день народження , продовжує влаштовувати прогулянки зі своєю дочкою, які нагадують виходи на подіум.

Цього разу вона приміряла бежевий оверсайз-пуховик Burberry вартістю близько 85 000 грн, який доповнила вовняною шапкою, сонцезахисними окулярами і рукавичками. Вони відмінно поєднувалися з чорними брюками прямого крою.

Лея, якій через погодні умови також довелося утеплитися і на якийсь час забути про свої сукні принцеси, одягла парку, хутряні чобітки, шапку і шарф. Дівчинка цього разу була не в особливо хорошому настрої, але стійко витримала прогулянку.

Нагадаємо, модель, яку показала Ірина Шейк, сьогодні на піку популярності. До того ж об'ємні пуховики відмінно поєднуються з масою речей. Знайти куртку на потрібний бюджет також не складе труднощів. Так що надихаємося!