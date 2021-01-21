Стильно и уютно: Роузи Хантингтон-Уайтли показала, как носить спортивные вещи этой зимой

Роузи Хантингтон-Уайтли вновь вернула свою всегда актуальную рубрику с подборкой стильных луков. 10 самых актуальных образов сезона - и вы можете больше не ломать голову, в чем отправиться на ту или иную встречу. Модель, как обычно, получила отличный отклик. А потому решила продолжать.

Роузи обожает спортивные костюмы (фото: instagram.com/rosiehw)

Роузи опубликовала пост, где примерила вещи в спортивном стиле. Первый образ составили белоснежный костюм (брюки и свитшот), который она дополнила высокими белыми носками и цветными кроссовками. Второй - похожий, но в сером цвете, британская икона стиля разбавила черными кроссовками и коричневой шапкой. В подписи жена Джейсона Стетхэма поблагодарила бренд, который прислал ей вещи, за подарки.

А фанаты, в свою очередь, поблагодарили Роузи за вдохновение. "Люблю эти уютные вибрации", "Любовь! Это мой любимый магазин", "Ох, красиво", "Восхитительная", "Уютно и стильно, люблю это", "Люблю это, мы все нуждаемся во вдохновении", "Ангел", "Просто лучшая", "Вау", "Ты так восхитительна", - отозвались фолловеры.

К слову, на прогулки с сыном Роузи часто выбирает не только комфортные наряды в спортивном стиле, а и классические выверенные луки.