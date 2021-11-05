Стильный must have: стилист составила чек-лист трендовой зимней обуви 2021-2022

Внимательно изучайте модели и тренируйте свою насмотренность, чтобы не купить устаревшую модель и потом не понимать, с чем ее носить. Или еще хуже, ее носить, и не понимать, почему же вы не довольны своим образом.



⠀Иллюстративное фото (instagram.com/alina_nekipelaya)

Многие женщины избегают покупки яркой и цветной обуви. Это происходит потому, что нет понимания, с чем ее носить.

Как же комбинировать цветную обувь с другими оттенками в луке:

Обувь может быть ярким акцентом в образе. Выбираете яркую обувь, а весь остальной образ создаете в более спокойных тонах.

Подбираете обувь в тон к брюкам, джинсам, юбкам, платьям. Таким образом у вас будет цельный комплект.

Тotal look. Весь образ в одном ярком цвете.

Сочетаем цвет яркой обуви по правилам цветовых сочетаний (смотрите круги Иттена).

Помните, что у обуви есть свой стиль. На это мало кто обращает внимание, но это очень важно. Ориентируйтесь на свое основное стилевое направление в гардеробе. Применяйте правила и не бойтесь яркой обуви.

А вот трендовые модели обуви осенне-зимнего сезона 2021-2022:

Иллюстративное фото (instagram.com/alina_nekipelaya)