UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Стильный must have: стилист составила чек-лист трендовой зимней обуви 2021-2022

Автор: Ольвия Агаркова

Через месяц наступит календарная зима, а значит, пора подумать об удобной и актуальной обуви, время которой уже не за горами. Чтобы обзавестись в новом сезоне исключительно модной парой, стоит прислушаться к советам экспертов.

Стилист Алина Некипелая составила в Instagram гид по трендам зимнего сезона 2021-2022.

Внимательно изучайте модели и тренируйте свою насмотренность, чтобы не купить устаревшую модель и потом не понимать, с чем ее носить. Или еще хуже, ее носить, и не понимать, почему же вы не довольны своим образом.


⠀Иллюстративное фото (instagram.com/alina_nekipelaya)

Многие женщины избегают покупки яркой и цветной обуви. Это происходит потому, что нет понимания, с чем ее носить.

Как же комбинировать цветную обувь с другими оттенками в луке:

  • Обувь может быть ярким акцентом в образе. Выбираете яркую обувь, а весь остальной образ создаете в более спокойных тонах.
  • Подбираете обувь в тон к брюкам, джинсам, юбкам, платьям. Таким образом у вас будет цельный комплект.
  • Тotal look. Весь образ в одном ярком цвете.
  • Сочетаем цвет яркой обуви по правилам цветовых сочетаний (смотрите круги Иттена).

Помните, что у обуви есть свой стиль. На это мало кто обращает внимание, но это очень важно. Ориентируйтесь на свое основное стилевое направление в гардеробе. Применяйте правила и не бойтесь яркой обуви.

А вот трендовые модели обуви осенне-зимнего сезона 2021-2022:

Иллюстративное фото (instagram.com/alina_nekipelaya)

Напомним, что ранее стилист Катя Полякова научила одеваться стильно и тепло одновременно.

Читайте LITE в Google News
Модные тренды